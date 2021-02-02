الخارجية الأمريكية: على الصين إعادة أوراق اعتماد حقوقيين في هونغ كونغ

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن "قلقة للغاية" من محاولات الصين فصل ومضايقة الحقوقيين في هونغ كونغ لو سيوي، ورين كانيو.

وكتب برايس على "تويتر": "نحث بكين على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وإعادة أوراق اعتمادها القانونية في الحال".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد صرحت في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن إدارة بايدن تعتزم التعامل مع بكين "بصبر".

المصدر: "رويترز"