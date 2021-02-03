ظريف: الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة هي التي تركت خطة العمل الشاملة المشتركة وانتهكتها.

وأضاف على "تويتر": "إيران اتخذت تدابير علاجية ويجب أن تعود الولايات المتحدة إلى الامتثال وعندئذ ستلغي إيران على الفور الإجراءات العلاجية".

وشدد ظريف على أن "منسق اللجنة المشترك يمكنه العمل بالتشاور مع إيران والولايات المتحدة".

I told @cnni ’s @CAmanpour: US left the JCPOA & violated it. Iran took remedial measures.



US should return to compliance. Iran will then immediately reverse remedial measures. @JosepBorrellF—Joint Commission Coordinator—can choreograph the moves in consultation with Iran & US. pic.twitter.com/HwpfxpA1G7 — Javad Zarif (@JZarif) February 2, 2021

وفي تصريح سابق لوكالة "إرنا"، قال ظريف تعليقا على مدى تأثير تعيين كروبرت مولي مبعوثا للإدارة الأمريكية لشؤون إيران: "ما يهمنا ليس الأفراد، فمولي كان حاضرا في المفاوضات النووية وهو كسائر أعضاء فريق بايدن".

وأضاف: "ما سنوليه الاهتمام هو إجراءات إدارة بايدن للإلغاء العملي للحظر الذي فرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد ترامب، وحينما نشاهد هذه الإجراءات فمن المؤكد سنبدي رد الفعل".

المصدر: محمد جواد ظريف - تويتر