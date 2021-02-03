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ظريف: الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي

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ظريف: الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي
AFP ATTA KENARE
وزير الخارجيةالإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة هي التي تركت خطة العمل الشاملة المشتركة وانتهكتها.

وأضاف على "تويتر": "إيران اتخذت تدابير علاجية ويجب أن تعود الولايات المتحدة إلى الامتثال وعندئذ ستلغي إيران على الفور الإجراءات العلاجية".

وشدد ظريف على أن "منسق اللجنة المشترك يمكنه العمل بالتشاور مع إيران والولايات المتحدة".

وفي تصريح سابق لوكالة "إرنا"، قال ظريف تعليقا على مدى تأثير تعيين كروبرت مولي مبعوثا للإدارة الأمريكية لشؤون إيران: "ما يهمنا ليس الأفراد، فمولي كان حاضرا في المفاوضات النووية وهو كسائر أعضاء فريق بايدن".

وأضاف: "ما سنوليه الاهتمام هو إجراءات إدارة بايدن للإلغاء العملي للحظر الذي فرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد ترامب، وحينما نشاهد هذه الإجراءات فمن المؤكد سنبدي رد الفعل".

المصدر: محمد جواد ظريف - تويتر

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