فيديو مباشر على "إنستغرام" يكشف جريمة قتل سيدتين

ألقت الشرطة في الولايات المتحدة القبض على شاب أمريكي بتهمة القتل، وذلك بعد مشاركته بثا مباشرا عبر "إنستغرام" ظهر فيه يحمل سلاحا ناريا داخل شقته وبالقرب منه جثتان هامدتان لسيدتين.

وأفادت تقارير إخبارية بأن جريمة قتل السيدتين بمدينة فاكافيلي في مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا الأمريكية تمت في الساعات الأولى من صباح 30 من يناير، مشيرة إلى أن الشرطة عثرت جثتي السيدتين في مسرح الجريمة بعد مواجهة محتدمة.

وأعلنت إدارة شرطة مدينة فاكافيلي إلقاء القبض على الجاني، ويُدعى ريموند مايكل ويبر واحتجازه في سجن المقاطعة على خلفية اتهامه بقتل السيدتين، مع الإشارة إلى أنه قد تقرر حجب هوية الضحيتين وإبلاغ عائلتيهما فحسب، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نشر اليوم الثلاثاء.

يذكر أن ضباطا من الشرطة المحلية توجهوا إلى مسرح الجريمة بناءا على بلاغ من سيدة أفادت بوجود مسلح بالداخل، موضحة أنه شارك "فيديو لايف" عبر "إنستغرام" من داخل محل إقامته وظهرت فيه سيدتان كانتا ترقدان على الأرض دون حراك.

ولدى وصول الضباط، وجدوا أن الجاني ريموند مايكل ويبر تحصن داخل شقته، وتمكنت السلطات من اقتحامها بعد اتخاذ إجراءات مشددة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن سبب وفات السيدتين والملابسات المحيطة بالجريمة بصفة عامة ما زالت قيد التحقيق.

.@VacavillePolice arrested and charged Raymond Michael Weber on two murder charges for the incident this morning on an apartment complex on Rock Hill Road. More on what happened this morning on @FOX40 News at 10pm. pic.twitter.com/nSmIKIusvJ — Gurajpal Sangha (@GurajpalSangha) January 31, 2021

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية