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مستشارا بايدن وأردوغان يبحثان سوريا وليبيا وشرق المتوسط

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مستشارا بايدن وأردوغان يبحثان سوريا وليبيا وشرق المتوسط
AFP
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بحث إبراهيم قالين مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمتحدث باسمه خلال اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان عددا من القضايا الإقليمية.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الجانبين بحثا العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة والوضع في سوريا وليبيا ومنطقة شرقي المتوسط، وكذلك قضايا قبرص وأفغانستان وقره باغ، ومحاربة وباء فيروس كورونا والتغير المناخي.

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وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولان "أكدا السعي إلى علاقات طويلة الأمد متينة وبناءة خلال الفترة القادمة".

وأضافت أن المسؤولين "اتفقا في الرأي بضرورة تعزيز حلف الناتو والقيام بخطوات لتعزيز السلام والاستقرار في العالم والمنطقة".

 

المصدر: الأناضول

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