ألمانيا تدعو إدارة بايدن إلى الانخراط أكثر في ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء، إنه يريد من الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن إظهار مزيد من المشاركة في ليبيا التي تشهد فوضى وصراعا منذ عقد.

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وقال ماس إن "الولايات المتحدة لديها الوسائل والنفوذ" للقيام بدور أكبر.

وتستمر جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف الليبية في جنيف حتى الجمعة المقبل.

وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوتون "على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يعاونه نائبان، وينبغي على هذا المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى موعد الانتخابات".

المصدر: رويترز