إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى ميانمار

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مواطني بلاده إلى عدم زيارة ميانمار لغاية عودة الظروف الصحية والأمنية إلى طبيعتها هناك.

وطالب الإيرانيين المتواجدين هناك، بأن "يبلغوا في أقرب وقت ممكن سفارة بلادهم في تايلاند عن وضعهم ومطالبهم المحتملة لكي تصلهم المساعدة اللازمة".

وقال: "سفارتنا في تايلاند باعتبارها السفارة المعتمدة في ميانمار أيضا، كانت على تواصل خلال جائحة كورونا مع العدد القليل من الإيرانيين المتواجدين في هذا البلد وساعدتهم على مغادرة ميانمار".

وأضاف: "آخر مواطن كان هناك، سيدة إيرانية تبذل السفارة الجهود للاطمئنان على سلامتها وأمنها، وأيضا مساعدتها في المغادرة".

يذكر أن الجيش في ميانمار أقدم على اعتقال حاكمة البلاد أونغ سان سو كي وكبار المسؤولين في وقت مبكر من صباح الاثنين، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة.



وتعهد العسكريون بتسليم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة تجرى في البلاد.

المصدر: "فارس نيوز"