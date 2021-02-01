جونسون: إجراءات الإغلاق تعمل ومن السابق لأوانه رفعها

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "هناك مؤشرات على أن إجراءات الإغلاق تعمل"، مؤكدا أنه من السابق لأوانه رفعها.

وفي حديثه خلال زيارة إلى ويست يوركشاير اليوم الاثنين قال إنه "متفائل" بأن الناس سيكونون قادرين على قضاء إجازة الصيف هذا العام.

وأضاف: "بدأنا نشهد بعض علامات التسطح في الرسوم البيانية وربما حتى انخفاض معدلات الإصابة ودخول المستشفيات"، مضيفا: "رغم هذا الأمر، لا تنسوا إن هذه النسب لا تزال في مستويات عالية بالمقارنة مع الأشهر الـ12 الماضية، وهو مستوى مرتفع جدا".

وأشار جونسون إلى أنه "تم رفع القيود وسمحنا للأمور بالخروج عن نطاق السيطرة مرة أخرى، للأسف سنرى الوباء ينتشر مرة أخرى وبشكل سريع قبل أن نحصل على لقاحات كافية"، مبينا أنه لا يمكنه إعطاء تواريخ "محددة" لرفع القيود.

المصدر: "الإندبندنت"