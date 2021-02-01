"محاولة لقتل الديمقراطية".. لاجئون من الروهينغا ينددون بانقلاب ميانمار

عبر زعيم محلي للروهينغا في بنغلاديش، حيث يعيش عدد منهم بعد فرارهم من العنف في ميانمار المجاورة، عن إدانة شعبه للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيا في ميانمار.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن ديل محمد زعيم الروهينغا قوله في تصريح عبر الهاتف: "نحن مجتمع الروهينغا ندين بشدة هذه المحاولة الشائنة لقتل الديمقراطية، ونحث المجتمع الدولي على التدخل واستعادة الديمقراطية بأي ثمن".

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة اليوم الاثنين في انقلاب على حكومة أونج سان سو كي التي اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له أنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

المصدر: "رويترز"