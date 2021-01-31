رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع اليونيفيل الوضع في جنوب لبنان

بحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الوضع الأمني في جنوب لبنان ومهام يونيفيل، وذلك خلال لقائه قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول.

وورد في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن اللقاء عقد "على خلفية الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من قبل حزب الله، وعدم فرض الجيش اللبناني سلطته".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر قوة يونيفيل عاملا هاما ومؤثرا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

واعتبر البيان أن الجيش الإسرائيلي "يتوقع من يونيفيل تقديم تقارير ونتائج تحقيقات مفصلة وموثوقة وسريعة.

كما يتوقع من قوة الطوارئ الدولية أن تعمل على تطبيق دقيق لمنع "انتهاكات القرار الدولي التي يرتكبها جيش حزب الله بانتظام".

التقى رئيس الأركان الجنرال #كوخافي اليوم قائد قوات #اليونيفيل العاملة في #جنوب_لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول حيث تمت مناقشة الوضع الأمني ​​بجنوب لبنان ومهام #اليونيفيل بالمنطقة على خلفية انتهاكات #حزب_الله المستمرة لقرار مجلس الأمن 1701 وعدم فرض الجيش اللبناني سلطته على السيادة pic.twitter.com/HdCrMZlFod — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2021

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية