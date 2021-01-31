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رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع اليونيفيل الوضع في جنوب لبنان

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رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع اليونيفيل الوضع في جنوب لبنان
@AvichayAdraee
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي قائد يونيفيل ويبحثان الوضع بجنوب لبنان
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بحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الوضع الأمني في جنوب لبنان ومهام يونيفيل، وذلك خلال لقائه قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول.

وورد في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن اللقاء عقد "على خلفية الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من قبل حزب الله، وعدم فرض الجيش اللبناني سلطته".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر قوة يونيفيل عاملا هاما ومؤثرا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

واعتبر البيان أن الجيش الإسرائيلي "يتوقع من يونيفيل تقديم تقارير ونتائج تحقيقات مفصلة وموثوقة وسريعة.

كما يتوقع من قوة الطوارئ الدولية أن تعمل على تطبيق دقيق لمنع "انتهاكات القرار الدولي التي يرتكبها جيش حزب الله بانتظام".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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