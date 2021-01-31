روسيا تتفاوض مع أفغانستان على إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

أعلنت موسكو اليوم الأحد أن المفاوضات جارية بينها وأفغانستان بشأن إمكانية تصدير لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا إلى هذا البلد.

وأكدت الخارجية الروسية لوكالة "تاس" أن الجانب الأفغاني يبدي اهتمامه باقتناء "سبوتنيك V"، مشيرة إلى أن الجهات الاقتصادية الأفغانية تجري الآن مفاوضات مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لتحديد شروط وكميات إمدادات اللقاح المحتملة.

وتابعت الوزارة أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاقات محددة بهذا الشأن، لافتة إلى أن روسيا سبق أن قدمت غير مرة مساعدات إنسانية إلى أفغانستان خلال العام الأخير لدعم جهود محاربة تفشي كورونا في هذه الدولة.

وخاصة، سلمت موسكو إلى أفغانستان مجانا في نوفمبر الماضي حزمة من المساعدات تشمل وسائل حماية طبية ومنتجات طبية ومعقمات، بالإضافة إلى قطع خاصة بتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي.

وتم اعتماد "سبوتنيك V" حتى اليوم في كل من الجزائر وفلسطين والإمارات وإيران والأرجنتين وبوليفيا وبيلاروس وصربيا وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا وغينيا، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا.

المصدر: تاس + RT