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رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني إلى موسكو في زيارة رسمية

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رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني إلى موسكو في زيارة رسمية
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رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس قاسم الزبيدي
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توجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس قاسم الزبيدي، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة وجهت إليه من الحكومة الروسية.

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وغادر الزبيدي إلى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى، حيث من المقرر أن يلتقي والوفد المرافق له خلال زيارته، بعدد من المسؤولين الروس في الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب (الدوما)، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة والمؤسسات العلمية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب، واليمن، والمنطقة. 

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني إلى موسكو في زيارة رسمية
RT
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس قاسم الزبيدي، والوفد المرافق له إلى موسكو في 31-01-2021.

ويتشكل الوفد المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في زيارته لموسكو أعضاء هيئة رئاسة المجلس، اللواء أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، وأحمد لملس، الأمين العام لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، و رئيس وحدة شؤون المفاوضات، ناصر الخبجي، وعلي الكثيري، نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات، المتحدث الرسمي للمجلس، وعضو هيئة الرئاسة، عمرو البيض، ومحمد الغيثي، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وأنيس الشرفي، عضو وحدة شؤون المفاوضات.

المصدر: RT

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