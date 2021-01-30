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زيمبابوي تتفاوض مع ثلاث دول لشراء لقاح كورونا

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زيمبابوي تتفاوض مع ثلاث دول لشراء لقاح كورونا
AFP
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قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في زيمبابوي متولي نكوبي، إن بلاده تتفاوض مع روسيا والصين والهند، لشراء 20 مليون جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، في مقابلة صحفية: "نتفاوض مع الصين والهند وروسيا، بشأن توفير اللقاحات، وتجري مناقشة جميع الخيارات. وقد خصصت الحكومة أكثر من 100 مليون دولار لشراء اللقاحات ضد كوفيد".

وتابع الوزير: "وفقا لتقديراتنا، ستبلغ تكاليف شراء كل جرعة 5 دولارات. ونحن نخطط لتحصين ما لا يقل عن 10 ملايين شخص، لتحقيق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا في البلاد".

ونوه بوجود لجنة علمية وطنية، تدرس اللقاحات الموجودة في العالم، وبعد إنجاز عملها سيتم البدء بتوريد اللقاحات.

المصدر: تاس

 

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