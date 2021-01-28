بريطانيا.. اعتقال رجل أرسل طردا مشبوها إلى مصنع ينتج لقاحات كوفيد-19

اعتقلت الشرطة البريطانية يوم الخميس رجلا بعد إرسال طرد مشبوه إلى مؤسسة Wockhardt البريطانية أحد شركاء التوريد لشركة AstraZeneca المشاركين في إنتاج لقاح كوفيد-19.

وقالت شرطة كينت بعد العثور على طرد يوم الأربعاء في المصنع في شمال ويلز: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عاما من تشاتام للاشتباه في إرساله الطرد".

وأضافت أنه لا يزال قيد الحجز مع استمرار التحقيقات.

وأكدت أنه لا يوجد دليل يشير إلى وجود تهديد مستمر.

المصدر: رويترز