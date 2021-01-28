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إندونيسيا.. جلد رجلين مثليين

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إندونيسيا.. جلد رجلين مثليين
Reuters
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تعرض رجلان مثليان للجلد 77 مرة في إندونيسيا من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخرقهما الشريعة الإسلامية.

وشهد العشرات عملية جلد الرجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و29 عاما، وهم يتألمون ويتوسلون من أجل الرحمة بينما تناوب فريق من خمسة أشخاص على تنفيذ الحكم وهم يرتدون أغطية للرأس.

وقال هيرو تريويجاناركو، رئيس شرطة الشريعة بالإنابة في منطقة أتشيه، إن الرجلين اعتقلا في نوفمبر الماضي بعد أن اشتبه السكان بسلكوهما واقتحموا غرفتهما المستأجرة حيث تم القبض عليهما وهما يمارسان الجنس.

وقد تم جلد كل رجل 77 جلدة، أقل بثلاث جلدات من العقوبة الأصلية، لأنهما قضيا بالفعل ثلاثة أشهر في السجن.

كما تعرض أربعة آخرون للجلد ما بين 17 و40 جلدة في نفس اليوم إما لشرب الكحول أو لقاء أفراد من الجنس الآخر.

كما تعرضت امرأة للضرب بالعصا 17 مرة لأنها التقت بصديقها.

وقال مسؤول النظام العام هيرو تريويجاناركو لوكالة "فرانس برس" إن "تطبيق الشريعة الإسلامية نهائي بغض النظر عن الهوية وحتى الزوار يجب أن يحترموا الأعراف المحلية".

وأضاف: "نشتبه في وجود عدة مواقع لممارسة الشذوذ الجنسي في المنطقة ويصعب الكشف عنها، لذلك ندعو السكان إلى الإبلاغ عن أي شكوك لديهم في مخالفة أي فرد للشريعة".

المصدر: "ديلي ميل"

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