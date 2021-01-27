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فرنسا.. مطعم يرفض الإغلاق بسبب كورونا والزبائن يهتفون في وجه الشرطة "حرية..حرية" (فيديو)

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فرنسا.. مطعم يرفض الإغلاق بسبب كورونا والزبائن يهتفون في وجه الشرطة
Screenshot \ Twitter
مطعم فرنسي يرفض الإغلاق
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فتح مطعم بمدينة نيس الفرنسية أبوابه للزبائن، اليوم الأربعاء، متحديا قرار إغلاق المطاعم على مستوى البلاد بسبب جائحة كورونا.

واقتحمت الشرطة المطعم المزدحم واقتادت صاحبه كريستوف ويلسون إلى قسم الشرطة، لكنها لم تغلق المطعم أو تطرد الزبائن.

وعندما تأهب ضباط الشرطة للرحيل هتف الزبائن "حرية .. حرية".

والمطاعم والحانات مغلقة في مختلف أرجاء فرنسا منذ أكتوبر فيما يقول سكان باريس إن تحديات مماثلة للقرار وقعت في العاصمة.

ويتعرض الرئيس الفرنسي ماكرون لضغوط من الأطباء وخبراء الأوبئة لفرض العزل العام في البلاد للمرة الثالثة قبل أن تنتشر السلالة المتحورة الجديدة من الفيروس، المكتشفة في بريطانيا، في أرجاء البلاد في حين ترتفع أعداد الإصابات التي تحتاج لدخول المستشفيات والوفيات بسبب المرض.

وأظهر استطلاع رأي نُشر اليوم الأربعاء أن غالبية الفرنسيين يعارضون استمرار إجراءات العزل العام المشددة مثل التي فرضت في الربيع عندما تم إغلاق المدارس ومنع الناس من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

المصدر: "رويترز"

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