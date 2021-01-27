روسيا: عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران يجب ألا تكون ذريعة لمراجعة الصفقة

أكدت روسيا أن عودة الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق النووي مع إيران يجب ألا تستغل كذريعة لمراجعة الصفقة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ردا على عدة أسئلة، إن هناك "رسائل تأتي من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة تشير إلى نيتها التخلي عن النهج نحو تقويض" خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي "والعودة إلى تطبيق الالتزامات في إطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وشددت الوزارة على أن هذه التصريحات لا يمكن إلا الترحيب بها في حال تعزيزها بإجراءات عملية، مضيفة: "ننطلق من أن عودة الولايات المتحدة إلى تطبيق التزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة يجب ألا تصبح موضوعا للمتاجرة أو ذريعة لمراجعة الصفقة أو لفرض شروط إضافية على إيران أو باقي الدول الأطراف في الاتفاق".

وأشارت الخارجية الروسية في هذا السياق إلى أنه لا يجب تعقيد الأمر أو ابتكار أي شيء جديد في ما يخص هذا الموضوع، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم ببنود خطة الهمل الشاملة المشتركة.

المصدر: RT