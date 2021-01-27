كلينتون تهنئ بلينكن وتمازحه في "تويتر"

هنأت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الجديد بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر تغريدة في "تويتر".

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وقالت هيلاري كلينتون: "تهانينا لأنتوني بلينكن الذي أصبح وزير الخارجية الـ71، سيقوم بعمل رائع".

وأضافت ممازحة: "نصيحتي، لا تحاول حتى مضاهاة وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت، في لعبة "بروش" (البروش هي دبابيس صدر عرف عن أولبرايت اقتناء العديد منها)".

Congratulations to Antony Blinken for becoming America’s 71st secretary of state. He'll do an excellent job.



My advice: Don’t even try to match @madeleine’s brooch game. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 26, 2021

من جهتها، قالت مادلين أولبرايت ردا على هيلري كلينتون: "نصيحة جيدة للوزير بلينكن، من واحدة من أعظم سابقاته، من الواضح أن لدى بلينكن كعبا عاليا ليملأه (تعظيما وإشادة بما قامت به كلينتون في هذا المنصب)".

Sound advice to Secretary Blinken from one of his most outstanding predecessors. Clearly, he has big heels to fill. https://t.co/RVdup9qp3Z — Madeleine Albright (@madeleine) January 26, 2021

وصوت مجلس الشيوخ أمس على تعيين أنتوني بلينكن، الذي عمل مساعدا للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، لفترة طويلة، وزيرا جديدا للخارجية، بنسبة 78 صوتا، مقابل 22 ضد.

المصدر: RT