 
مباشر
عاجل
"وول ستريت جورنال": "بي-52" الأمريكية تنفذ ثالث طلعة فوق الخليج منذ مطلع يناير ضمن جهود ردع إيران

كلينتون تهنئ بلينكن وتمازحه في "تويتر"

أخبار العالم

كلينتون تهنئ بلينكن وتمازحه في
Reuters CARLO ALLEGRI
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn8g

هنأت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الجديد بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر تغريدة في "تويتر".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الأمريكي الجديد يهاتف نظراءه في 4 دول
وزير الخارجية الأمريكي الجديد يهاتف نظراءه في 4 دول

وقالت هيلاري كلينتون: "تهانينا لأنتوني بلينكن الذي أصبح وزير الخارجية الـ71، سيقوم بعمل رائع".

وأضافت ممازحة: "نصيحتي، لا تحاول حتى مضاهاة وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت، في لعبة "بروش" (البروش هي دبابيس صدر عرف عن أولبرايت اقتناء العديد منها)".

من جهتها، قالت مادلين أولبرايت ردا على هيلري كلينتون: "نصيحة جيدة للوزير بلينكن، من واحدة من أعظم سابقاته، من الواضح أن لدى بلينكن كعبا عاليا ليملأه (تعظيما وإشادة بما قامت به كلينتون في هذا المنصب)".

وصوت مجلس الشيوخ أمس على تعيين أنتوني بلينكن، الذي عمل مساعدا للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، لفترة طويلة، وزيرا جديدا للخارجية، بنسبة 78 صوتا، مقابل 22 ضد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا