وزير الخارجية الأمريكي الجديد يؤكد على عمق العلاقات مع كندا والمكسيك

أجرى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية مع نظيريه من كندا والمكسيك، مارك غارنو، ومارسيلو إبرارد، تناولت العلاقات الثنائية.



كتب بلينكن في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لقد أجريت حديثا رائعا بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية المكسيكي حول الحاجة إلى استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك.. نحن نقدر علاقتنا مع المكسيك ونلتزم بالعلاقة الثنائية التي تعود إلى ما يقرب من 200 عام".

Today, Foreign Minister Kang and I affirmed the enduring strength and importance of the U.S.-ROK Alliance, the linchpin of peace, security, and prosperity for a free and open Indo-Pacific region and stressed the importance of U.S.-ROK-Japan cooperation. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 27, 2021

وفي وقت سابق ، قال بلينكن في تغريدة أخرى إنه أجرى محادثة مع نظيره الكندي، مارك غارنو، وكتب: "لقد استمتعت بالتحدث مع وزير الخارجية الكندي اليوم. كندا هي واحدة من أقرب حلفائنا، وأنا أتطلع إلى العمل في شراكة لتعزيز مصالحنا المشتركة ومواجهة تحدياتنا المشتركة".

I enjoyed speaking with @MarcGarneau today. Canada is one of our closest allies, and I look forward to working in partnership to advance our shared interests and confront our shared challenges. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 27, 2021

المصدر: وكالات