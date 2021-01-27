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وزير الخارجية الأمريكي الجديد يؤكد على عمق العلاقات مع كندا والمكسيك

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وزير الخارجية الأمريكي الجديد يؤكد على عمق العلاقات مع كندا والمكسيك
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية مع نظيريه من كندا والمكسيك، مارك غارنو، ومارسيلو إبرارد، تناولت العلاقات الثنائية.


كتب بلينكن في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لقد أجريت حديثا رائعا بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية المكسيكي حول الحاجة إلى استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك.. نحن نقدر علاقتنا مع المكسيك ونلتزم بالعلاقة الثنائية التي تعود إلى ما يقرب من 200 عام".

وفي وقت سابق ، قال بلينكن في تغريدة أخرى إنه أجرى محادثة مع نظيره الكندي، مارك غارنو، وكتب: "لقد استمتعت بالتحدث مع وزير الخارجية الكندي اليوم. كندا هي واحدة من أقرب حلفائنا، وأنا أتطلع إلى العمل في شراكة لتعزيز مصالحنا المشتركة ومواجهة تحدياتنا المشتركة".

المصدر: وكالات

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