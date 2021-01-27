الولايات المتحدة.. بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لموظفي للبيت الأبيض

خضع عدة مئات من موظفي البيت الأبيض بواشنطن، مساء الثلاثاء، للتطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت شبكة "CNN"، عن مصدرين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن غالبية الذين تم تطعيمهم هم من موظفي الإدارة الذين يؤدون واجباتهم مباشرة داخل البيت الأبيض.

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وتشير مصادر "CNN" إلى أنه في الأسابيع المقبلة من المتوقع أن يتلقى جميع موظفي البيت الأبيض اللقاح.

وكان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد

الفيروس في 21 ديسمبر من العام الماضي، والثانية في 11 يناير السنة الحالية.

كما تلقت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، اللقاح ضد فيروس كورونا.

ووافقت السلطات الصحية في البلاد في ديسمبر على اعتماد لقاح ضد فيروس كورونا، تنتجه سوية شركتا "Pfizer" و "BioNTech".

في سياق متصل، تجاوز عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 25.4 مليون إصابة، وعدد الوفيات أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز.

المصدر: تاس