حزب "العدالة والتنمية" الحاكم يوجه رسالة لإدارة بايدن حول "معاداة الإسلام"

دعا حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس، جو بايدن، إلى "إظهار إرادة لمحاربة العنصرية ومعاداة الإسلام" في مختلف أرجاء العالم.

وقالالمتحدث باسم الحزب، عمر جليك، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في أنقرة، مخاطبا إدارة بايدن: "نحن بحاجة إلى إظهار إرادة لمحاربة العنصرية والتطرف ومعاداة الإسلام في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أنه عند تحليل الهوية الإيديولوجية لمقتحمي الكونغرس في 6 يناير يتبين أنهم ممن يكنون العداء للإسلام وتركيا والمهاجرين والشرق وغير البيض.

وأشار إلى أن هذا الوضع يمثل تهديدا كبيرا للديمقراطية الأمريكية، مؤكدا أهمية بدء بايدن مهامه وهو مدرك لهذا التهديد.

ولفت جليك إلى أن هناك الكثير من المواضيع التي يتعين على تركيا والولايات المتحدة العمل معا بشأنها، ومن ضمنها مكافحة العنصرية والتطرف ومعاداة الإسلام ومعاداة السامية.

وأشار إلى أهمية تصريحات بايدن بأن إدارته ستعمل بكثافة أكبر مع الحلفاء خلال الفترة الجديدة، مشددا على ضرورة التزام الولايات المتحدة بروح التحالف مع تركيا والاحترام المتبادل من أجل التعاون في ملفات مختلفة.

ولفت إلى "استياء الشعب التركي" من الدعم العلني المقدم من الولايات المتحدة إلى تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا الذي "يشن هجمات على تركيا".

كما أشار إلى إحجام الولايات المتحدة عن تزويد حليفتها في الناتو تركيا بمنظومات "باتريوت" ومقاتلات "إف-35"، بينما لا ترى واشنطن بأسا في بيع تلك الطائرات إلى دول أخرى تشتري أسلحة من روسيا والصين.

وأكد أن العقوبات المفروضة على تركيا من قبل الولايات المتحدة لشرائها منظومات "إس-400" الروسية ليست إلا "ازدواجية" للمعايير.

وشدد جليك على أن تركيا "دولة تتمتع بالقوة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها على الأرض"، لكنها في الوقت ذاته لا تتهرب من الجلوس إلى طاولة الدبلوماسية لحل الخلافات، في حال أبدى الطرف الآخر رغبة بذلك.

المصدر: "الأناضول" + وكالات