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وزير بريطاني يخيب آمال عشاق السياحة!

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وزير بريطاني يخيب آمال عشاق السياحة!
Reuters
سياح في لندن، أرشيف
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قال وزير نشر اللقاحات في بريطانيا، نديم الزهاوي، اليوم الثلاثاء، إن "المواطنين البريطانيين يجب ألا يحجزوا أي عطلة صيفية في الخارج بعد"، معتقدا أن الوقت مبكر جدا للرحلات السياحية.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على المواطنين في بريطانيا عدم حجز أي عطلة في الوقت الحالي أجاب الزهاوي: "بالتأكيد".

وتابع قوله: "أعتقد أن الوقت مبكر جدا، ولا يزال هناك 37000 شخص في المستشفيات مصابين بفيروس كورونا في الوقت الحالي، ومن المبكر جدا بالنسبة لنا حتى التكهن بشأن عطلة الصيف".

وأشار الزهاوي إلى أنه سيكون هناك إعلان في وقت لاحق حول ما إذا كان جميع الوافدين إلى بريطانيا سيضطرون إلى الحجر الصحي في أحد الفنادق بالبلاد.

المصدر: رويترز

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