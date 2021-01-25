بايدن: يمكن أن نتعاون مع روسيا حول معاهدة "ستارت 3" مع التأكيد على قلقنا بشأن قضية نافالني

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يمكن لبلاده أن تتعاون مع روسيا حول معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، بالتزامن مع تأكيد قلقها من قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

إقرأ المزيد

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق من تعامل روسيا مع نافالني، المعتقل حاليا في سجن بموسكو، لكنها تريد في الوقت ذاته تمديدا لمعاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وأوضح: "يمكننا العمل بالتوافق مع مصالح بلادنا مثل إبرام معاهدة ستارت جديدة، مع التأكيد لروسيا بشكل واضح أننا نشعرون بقلق من تصرفاتها إن كانت متعلقة بنافالني أو قضية Solar Winds أو التقارير حول مكافآت مقابل رؤوس الأمريكيين في أفغانستان".

وفي وقت سابق من اليوم قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن بايدن سيبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة بينما يبحث الرد على اعتقال سلطات روسيا نافالني.

ودعت إدارة بايدن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الإفراج الفوري عن نافالني وأنصاره المحتجين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء إدارة بايدن مفاوضات مع روسيا حول تمديد النسخة الثالثة من معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مدة 5 سنوات إضافية.

المصدر: وكالات