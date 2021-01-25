باتروشيف ومساعد بايدن يناقشان تمديد اتفاق "ستارت 3"

ناقش سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جاكوب ساليفان، تمديد اتفاق "ستارت 3" الروسي الأمريكي.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أن باتروشيف وساليفان بحثا، خلال اتصال هاتفي بادر إليه الجانب الأمريكي، القضايا المتعلقة بتمديد اتفاق الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وكذلك "أفق تطور التعاون الروسي الأمريكي في مجال الأمن".

وسابقا الاثنين، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن بدء العمل على مستوى الخبراء على تمديد الاتفاق الروسي الأمريكي (المعروف إعلاميا تحت اسم "ستارت 3") لخمس سنوات إضافية، وهي أكبر مدة ممكنة.

وتعد "ستارت 3" المعاهدة الوحيدة من نوعها بين روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم، وإذا لم يتم تمديدها، فلن تكون هناك اتفاقيات في العالم تحد من ترسانات أكبر القوى النووية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تؤكد أن الاتفاق لا يخدم مصالح واشنطن، مصرة على ضرورة بلورة اتفاق جديد يشمل الصين أيضا أو تمديد الاتفاق القائم مع إضفاء بنود إضافية عليه.

وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن سابقا توجهها إلى تمديد "ستارت 3" لمدة 5 سنوات إضافية.

المصدر: "إنترفاكس"