بعد خلوها من الفيروس لمدة أشهر.. نيوزيلندا تسجل إصابة إمرأة بكورونا

أكدت نيوزيلندا رصد أول إصابة بفيروس كورونا منذ أشهر، وتعود لسيدة تبلغ من العمر 56 عاما، لكن السلطات قالت إن نتيجة فحوص المخالطين لها، بعد أن عادت مؤخرا من الخارج، سلبية حتى الآن.

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وقال الوزير النيوزيلندي المسؤول عن التصدي لجائحة كورونا، كريس هيبكنز، إن المرأة التي عادت إلى البلاد في 30 ديسمبر، ثبتت إصابتها بسلالة الفيروس التي ظهرت في جنوب إفريقيا، بعد مغادرتها الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين، إذ جاءت نتيجة فحوصها سلبية مرتين.

ولم يتم رصد أي إصابات أخرى في نيوزيلندا منذ الكشف عن تلك الحالة أمس الأحد، وترجح السلطات أن يكون مصدر العدوى أحد المسافرين الذين كانوا معها في منشأة للعزل.

وبعد تأكيد نيوزيلندا للإصابة بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس التي رصدت في جنوب إفريقيا، علقت أستراليا على الفور ترتيبات سفر استثنائية مع نيوزيلندا لمدة 72 ساعة، وكانت تلك الترتيبات تعفي المسافرين من العزل.

وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن نظيرها الأسترالي سكوت موريسون، أبلغها بالقرار اليوم الاثنين.

ووفقا لموقع وزارة الصحة في نيوزيلندا "رصدت السلطات آخر حالة للعدوى بالمرض في نوفمبر الماضي، بما يجعلها إحدى أنجح الدول المتقدمة في كبح انتشار الجائحة".

وسجلت البلاد حتى الآن 1927 إصابة بالفيروس فقط في الإجمال.

المصدر: رويترز