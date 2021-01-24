 
مباشر
عاجل
وزيرة الصحة المصرية تطلق حملة التلقيح ضد كورونا

وزير الصحة الإيراني: خامنئي لم يمنع استخدام لقاحات كورونا الأجنبية المعتمدة

أخبار العالم

وزير الصحة الإيراني: خامنئي لم يمنع استخدام لقاحات كورونا الأجنبية المعتمدة
Reuters WANA NEWS AGENCY
ممرضة إيرانية تلبس الثياب الواقية من فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmii

أكد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، لم يمنع استخدام اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا والمعتمدة، قبل إنتاج اللقاح المحلي.

إقرأ المزيد
إيران تعلن انطلاق المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح كورونا
إيران تعلن انطلاق المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح كورونا

وقال سعيد نمكي: "كانت لدينا خطط لتلقيح الفئات المعرضة للخطر، ولم يمنع قائد الثورة التطعيم بلقاح أجنبي معتمد، قبل إنتاج اللقاح المحلي".

وكان موقع "تويتر"، قد حظر يوم الجمعة (8 يناير)، تغريدة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، لاحتوائها على "معلومات خاطئة" بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مصدر في "تويتر" إن الحذف كان لانتهاك التغريدة معايير وقواعد المنصة الاجتماعية، ولنشرها معلومات خاطئة حول الفيروس، وأنه يتعين على خامنئي حذف التغريدة، كي يستطيع استعمال حسابه مرة أخرى.

وفي وقت سابق، نشر خامنئي تغريدة قال فيها إن بلاده لن تستورد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، بحجة أنها غير آمنة.

وقال خامنئي: "استيراد اللقاحات المصنوعة في أمريكا والمملكة المتحدة ممنوع، إنهم غير جديرين بالثقة إطلاقا، وليس من المستبعد أن يريدوا الإضرار بالشعوب الأخرى".

وأضاف خامنئي في تغريدته المحظورة "نظرا لخبرتنا مع جرعات الدم الفرنسية الملوثة بالأيدز، فإن اللقاحات الفرنسية غير جديرة بالثقة أيضا".

المصدر: "أنباء فارس" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا