إيران تعلن انطلاق المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح كورونا

أعلن مسؤول إيراني الثلاثاء، أن المرحلة الثالثة للاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني ستبدأ اليوم، متوقعا أن يصل اللقاح إلى مرحلة "الإنتاج الوفير" في غضون الأشهر القادمة.

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وقال محمد مخبر "رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر الخميني"، إن لقاح كورونا الإيراني صنع وفق البروتوكولات المعلنة من جانب وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، وقد تجاوز مرحلتين ويمضي الآن في مسار جيد.

وأضاف مخبر أن 56 متطوعا سيتلقون اليوم حقنة اللقاح الإيراني ضمن المرحلة الثالثة.

ووصف المسؤول الإيراني الحالة الصحية لـ14 شخصا تلقوا اللقاح الإيراني بمرحلة سابقة بالجيدة، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليهم أي أعراض وكانت "النتائج أفضل مما تصورنا".

وأكد مخبر أن إيران تسعى لإيصال حجم إنتاج اللقاح إلى 3 ملايين جرعة خلال الشهر القادم، ومن ثم رفعه في غضون الأشهر الأربعة القادمة إلى 14 مليون جرعة شهريا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تسجيل 5917 إصابة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1342134، و87 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 56973.

المصدر: وكالة فارس