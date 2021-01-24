أطباء فرنسيون يوصون بعدم الكلام أو التحدث بالهاتف أثناء ركوب وسائل النقل العام

حثت الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب ركاب وسائل النقل العام على تجنب التحدث مع بعضهم البعض أو عبر الهاتف، لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وقالت الأكاديمية في بيان لها: "الاستخدام الإلزامي للكمامة في وسائل النقل العام، حيث لا يمكن التباعد الاجتماعي، يجب أن يصاحبه إجراء احتياطي بسيط جدا، وهو تفادي التحدث وإجراء اتصالات هاتفية".

وقال عضو الأكاديمية باتريك بيرشي في تصريح لقناة "بي.إف.إم تي في": "إذا لم يكن هناك سوى ثلاثة أشخاص فقط في عربة مترو أنفاق فلن تكون هناك مشكلة ولكن إذا كان لا يفصل بين الشخص والآخر سوى سنتيمترين فقط فمن المنطقي عدم الكلام أو التحدث عبر الهاتف"، مضيفا: "هذا ليس إلزاما بل توصية".

وقالت الأكاديمية إن الكمامات القماشية أو المصنوعة في المنزل فعالة ضد انتشار فيروس كورونا، طالما تم وضعها بشكل صحيح، وأن معظم الإصابات تحدث عندما يخلع الناس الكمامات.

المصدر: "رويترز"