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إسرائيل تبحث مسألة إغلاق مطار بن غوريون لمدة 14 يوما لمنع انتشار طفرات كورونا

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إسرائيل تبحث مسألة إغلاق مطار بن غوريون لمدة 14 يوما لمنع انتشار طفرات كورونا
Reuters
مطار بن غوريون
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحكومة ستنظر يوم الأحد في إمكانية إغلاق مطار بن غوريون الدولي لمدة أسبوعين، لمنع انتشار طفرات فيروس كورونا.

وقال المكتب: "عقد نتنياهو اجتماعات نهاية الأسبوع بشأن تشغيل مطار بن غوريون، وسيقدم يوم الأحد إلى الحكومة اقتراحا بوقف الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل لمدة أسبوعين، لمنع تفشي طفرات أخرى لفيروس كورونا".

وأشار إلى أن القيود، بما في ذلك الحظر على وصول ومغادرة رحلات الركاب الإسرائيلية والأجنبية، ستدخل حيز التنفيذ بموافقة الحكومة وستظل سارية لمدة 14 يوما.

المصدر: "نوفوستي"

 

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