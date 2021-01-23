مصرع 30 شخصا جراء انفجار صهريج لنقل الغاز في نيجيريا (فيديو)

لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم جراء حادث انفجار صهريج لنقل الغاز بجنوب شرق نيجيريا، حسبما أفادت صحيفة The Nation المحلية.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان أن الحادث وقع مساء الجمعة بمحطة للغاز في مدينة أغبور جراء تسرب للغاز من خرطوم توزيع الوقود. وأضاف الشاهد أن الانفجار الهائل تسبب بنشوب حريق طال أكثر من 30 منزلا في محيط المحطة، وأن غالبية الضحايا لقوا حتفهم في بيوتهم.

وأخبر شاهد آخر أن من بين الضحايا عائلات كاملة مع أطفالهم.

وقال مصدر في مستشفى أغبور طلب عدم الكشف عن هويته إن 17 شخصا نقلوا إلى المستشفى وأن غالبيتهم مصابون بحروق من الدرجة الثالثة.

وباشرت السلطات التحقيق بالحادث.

المصدر: The Nation