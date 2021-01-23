بوتين يعزي في وفاة لاري كينغ

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تعازيه في وفاة المذيع الأمريكي الأسطوري لاري كينغ الذي فارق الحياة اليوم الأحد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "التقيا مرارا، وأجرى كينغ أكثر من مقابلة مع بوتين، وكان الرئيس يثمن دائما مهنيته الأعلى مستوى ومرجعيته الإعلامية المطلقة".

وتوفى كينغ الذي كان يعاني على مدى سنوات من مشاكل قلبية صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 88 عاما في مستشفى بلوس أنجلوس، بعد ورود تقارير عن توصيله بأجهزة التنفس الاصطناعي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكسب كينغ شهرة واسعة لتقديمه برنامجا شخصيا على الهواء في شبكة "سي إن إن" خلال فترة بين 1985 و2010، وكان يتعاون منذ عام 2013 مع شبكة RT.

المصدر: "تاس" + RT