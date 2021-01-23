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نيويورك تايمز: ترامب خطط لإزاحة وزير العدل لتغيير نتائج الانتخابات

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نيويورك تايمز: ترامب خطط لإزاحة وزير العدل لتغيير نتائج الانتخابات
Reuters Carlos Barria
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير خطط في الأسابيع الأخيرة لتغيير وزير العدل بشخص آخر مواليا لتغيير نتائج الانتخابات.

وذكرت المصادر ذاتها أن ترامب خطط مع جيفري كلارك، أحد المسؤولين في وزارة العدل، لإزاحة وزير العدل جيفري روزين وتعيين شخص آخر أكثر ولاء، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وبحسب المصادر فإن أحد الأسباب الرئيسية، التي دفعت ترامب إلى تغيير رأيه هو قرار الموظفين في وزارة العدل الاستقالة بشكل جماعي في حالة عزل روزين.

ولم يعترف ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في  نوفمبر، بالهزيمة وأعلن فوزه وحاول الطعن في النتائج أمام المحاكم.

المصدر: نوفوستي

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