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وزير الدفاع الأمريكي الجديد يؤكد لستولتنبيرغ "أهمية الناتو" لواشنطن

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وزير الدفاع الأمريكي الجديد يؤكد لستولتنبيرغ
Reuters TOM BRENNER
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أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستين في اتصال مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ "أهمية الحلف بالنسبة للولايات المتحدة"، وذلك في أول اتصال له بعد توليه المنصب.

وجاء في بيان للمتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، يوم الجمعة، أن "هذا كان أول اتصال (لأوستين) بزعيم أجنبي بصفته وزيرا للدفاع، وهو أكد على أهمية حلف الناتو بالنسبة للولايات المتحدة".

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وأضاف البيان أن أوستين وستولتنبيرغ بحثا الحفاظ على "موقف الناتو الصلب في ما يخص الردع والدفاع والبعثتين في أفغانستان والعراق".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق يوم الجمعة على تعيين لويد أوستين وزيرا جديدا للدفاع.

المصدر: تاس

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