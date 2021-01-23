تركيا تعلق الرحلات الجوية مع البرازيل بسبب سلالة كورونا الجديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل "مؤقتا"، بسبب زيادة وتيرة الإصابات بسلالة كورونا الجديدة في هذا البلد.

وفي تغريدة عبر تويتر، أوضح الوزير التركي أن بلاده سبق لها وأن علقت الرحلات بشكل مؤقت مع بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا لذات السبب.

وأكد قوجة أن تركيا علقت الرحلات الجوية مؤقتا مع البرازيل بسبب زيادة حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا على أراضيها.

وحتى مساء الجمعة، سجلت البرازيل 8 ملايين و699 ألفا و814، إصابة بفيروس كورونا، بحسب موقع "وورلد ميتر".

ووفق خبراء، فإن انتشار سلالة كورونا الجديدة أسرع 70 بالمئة من السلالة الأصلية.

المصدر: "الأناضول"