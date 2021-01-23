وزارة العدل الأمريكية توجه تهمة "سرقة بيانات" إلى روسية ومواطنين عربيين

وجهت وزارة العدل الأمريكية عدة تهم متعلقة بسرقة البيانات إلى المواطنة الروسية أوليسيا كراسيلوفا، ومواطنين عربيين.

وجاء في بيان للوزارة أنه تم توجيه تهم "التآمر من أجل سرقة وثائق حكومية أمريكية وسرقة الوثائق والتآمر لتبييض الأموال" إلى كل من كراسيلوفا والمدعوين عوس مفق عبدالجبار وهيثم عيسى سعدو سعد. كما اتهمت كراسيلوفا وسعد بالاحتيال الإلكتروني وتجاوز الصلاحيات.

وأشار البيان إلى أن خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية قامت بتوظيف سعد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة بين 2007 و2016، بينما عملت كراسيلوفا في السفارة الأمريكية بموسكو.

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وكان من بين مهام وظيفتيهما معالجة بيانات طالبي اللجوء في الولايات المتحدة بموجب برنامج قبول اللاجئين الأمريكي (USRAP).

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وحسب البيان، فإن المتهمين الثلاثة تآمروا خلال الفترة بين فبراير 2016 وأبريل 2019 تحت إشراف وقيادة عبد الجبار لسرقة البيانات الخاصة بالمئات من طلبات اللجوء، بما فيها بيانات شخصية حساسة عن طالبي اللجوء وأفراد عائلاتهم.

وأشارت وزارة العدل إلى أن المواطنين العربيين معتقلين حاليا، بينما لا تزال المواطنة الروسية حرة.

وتتراوح عقوبة السجن القصوى في التهم الموجهة إلى الأشخاص الثلاثة بين 5 و20 سنة.

جدير بالذكر أن أوليسيا كراسيلوفا تم اعتقالها في جزر الكاناري الإسبانية في أواخر فبراير الماضي بطلب من الولايات المتحدة، لكن السلطات الإسبانية أفرجت عنها في وقت لاحق، لتعود إلى روسيا في مايو.

واستنكرت الخارجية الروسية توقيف المواطنة في إسبانيا، معتبرة احتجازها دليلا على "مطاردة" الولايات المتحدة للمواطنين الروس حول العالم.

المصدر: RT