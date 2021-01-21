 
مباشر
عاجل
بريطانيا تسجل 37892 إصابة و1290 وفاة جديدة بكورونا

"سي إن بي سي": بايدن ينوي الإبقاء على راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Howard Goller
كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plxi

نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن مصدر في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط للإبقاء على كريستوفر راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

إقرأ المزيد
"نيويورك تايمز": بايدن يخطط للإبقاء على راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت، أمس الأربعاء، إنها لم تتحدث إلى بايدن بشأن إمكانية الإبقاء على راي مديرا للـ"أف بي آي".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر المنصرم أن جو بايدن لن يعزل كريستوفر راي من منصبه، مضيفة أنه يعتزم الإبقاء عليه "إذا ما رغب هو في الاستمرار".

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا