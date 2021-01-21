"سي إن بي سي": بايدن ينوي الإبقاء على راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي

نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن مصدر في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط للإبقاء على كريستوفر راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

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وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت، أمس الأربعاء، إنها لم تتحدث إلى بايدن بشأن إمكانية الإبقاء على راي مديرا للـ"أف بي آي".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر المنصرم أن جو بايدن لن يعزل كريستوفر راي من منصبه، مضيفة أنه يعتزم الإبقاء عليه "إذا ما رغب هو في الاستمرار".

المصدر: "رويترز" + RT