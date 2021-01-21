15 قتيلا جراء حريق بدار مسنين في خاركوف الأوكرانية

أعلنت الحكومة الأوكرانية أن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون على الأقل جراء حريق اندلع اليوم الخميس داخل دار لرعاية المسنين في مدينة خاركوف جنوب شرقي البلاد.

وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن الحريق اندلع في الطابق العلوي من العمارة المؤلفة من طابقين تم تحويلها إلى دار مسنين سابقا.

وذكرت الهيئة أن 28 من أفراد الإطفاء هرعوا إلى المكان للتعامل مع الحريق الذي انتشر على مسافة نحو 100 متر مربع، مؤكدة العثور على 15 جثة في موقع الحادث وإنقاذ تسعة أشخاص.

وصنفت الهيئة الحريق بـ"الحالة الطارئة على مستوى الدولة".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"