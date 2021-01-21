البرتغال تسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا

سجلت البرتغال، اليوم الخميس، حصيلة قياسية للوفيات الجديدة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث تم رصد 221 حالة.

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وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة في البلاد، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13544 مقابل 14647 في إحصائية أمس الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 595149 حالة.

وذكرت الإدارة أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 221 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس مقابل 219 في بيانات أمس الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 9686 متوفيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مستشفيات البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، احتواء زيادة حادة في أعداد المرضى بينما تدرس السلطات تشديد القيود العامة لوقف انتشار المرض.

المصدر: وكالات