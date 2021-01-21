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في أول مصادقة له.. مجلس الشيوخ يقبل مرشحة بايدن لرئاسة الاستخبارات

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في أول مصادقة له.. مجلس الشيوخ يقبل مرشحة بايدن لرئاسة الاستخبارات
Reuters
أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية
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قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في أول مصادقة له ترشيح إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أفريل هاينز لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

وكانت هاينز قد أكدت في كلمة خلال جلسة تعيينها، أن مواجهة تهديد التجسس الصيني وعمليات التأثير الأجنبي بشكل عام، ستكون على رأس أولوياتها.

وشددت هاينز على أنه إذا تم تعيينها مديرة للاستخبارات الوطنية، فإنها ستقول الحقيقة للسلطة وستعمل على استعادة الثقة داخل مجتمع الاستخبارات وبين الأمريكيين عموما.

يذكر أن هاينز التقت عام 2007 ببيادن الذي كان حينها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، وشغلت منصب نائبة كبير مستشاري اللجنة عن الحزب الديمقراطي.

وبعد عام واحد من بدء رئاسة باراك أوباما، عينت مساعدا لمستشار شؤون المعاهدات في وزارة الخارجية، ثم اختارها الرئيس نائبا مساعدا له، ونائبا مستشارا لشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض.

وفي أغسطس 2013 اختيرت هاينز نائبة لمدير الاستخبارات المركزية، ثم نائبة لمستشار الأمن القومي في 2015، لتكون أول امرأة تتولى المنصبين.

المصدر: وكالات

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