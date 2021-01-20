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ترامب يصدر عفوا عن مغنيي راب

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ترامب يصدر عفوا عن مغنيي راب
RT
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أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن مغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك المدانين بتهم تتعلق بالأسلحة الفيدرالية.

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ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق ستيف بانون
ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق ستيف بانون

كذلك من المقرر أن تشمل لائحة قرارت العفو، عمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 28 عاما بتهم فساد.

كما سيصدر ترامب عفوا عن إليوت برويدي، جامع الأموال البارز للحزب الجمهوري، الذي اتهم في حملة ضغط غير مشروعة تهدف إلى إقناع إدارة ترامب بالتخلي عن تحقيق في نهب مليارات الدولارات لصندوق استثمار ماليزي حكومي.

وكان قد أفيد بأن لائحة العفو التي لم تصدر بعد، تشمل عفوا عن ستيف بانون مستشار ترامب السابق، المتهم بالاحتيال في قضية تتعلق بصندوق الجدار الحدودي.

ومن المستبعد أن يصدر ترامب عفوا عن نفسه أو عن عائلته، بعدما حذره مستشارو البيت الأبيض، وفق وسائل إعلام أمريكية، من ذلك، حيث سيجعله العفو الذاتي يبدو مذنبا.

المصدر: رويترز 

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