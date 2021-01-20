ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق ستيف بانون

أعلن مسؤول أمريكي إداري رفيع، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون، المتهم بالاحتيال في قضية تتعلق بصندوق الجدار الحدودي.

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يأتي ذلك من ضمن قرارات عفو وتخفيف أحكام عن نحو مئة سجين، أصدره ترامب في اليوم الأخير له في البيت الأبيض، سيشمل مجموعة من الموظفين الكبار ومغني راب وغيرهم.

وستيفن بانون هو مساعد سابق للرئيس ترامب وشغل سابقا منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية، أدخله ترامب مجلس الأمن القومي في يناير 2017، لكنه عزله عن المجلس في أبريل 2017، واتهم بقضايا احتيال.

ومن المستبعد أن يصدر ترامب عفوا عن نفسه، بعدما حذره مستشارو البيت الأبيض، وفق وسائل إعلام أمريكية، من ذلك، حيث سيجعله العفو الذاتي يبدو مذنبا.

المصدر: رويترز