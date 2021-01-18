ترامب يستعد لإصدار نحو 100 عفو في آخر يوم بمنصبه

قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة يختار عدم إصدار عفو عن نفسه، بينما يعد قائمة موسعة بأكثر من 100 عفو وتخفيف أحكام للإعلان عنها يوم الثلاثاء.

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وقال مستشارو البيت الأبيض إن ترامب ناقش بشكل خاص مع مستشاريه ما إذا كان سيتخذ خطوة غير عادية بإصدار عفو عن نفسه، لكن بعض مسؤولي الإدارة حذروا ترامب من العفو الذاتي لأنه سيجعله يبدو مذنبا.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن ترامب لا يعتزم حتى الآن العفو عن نفسه ولا يعتزم إصدار عفو استباقي عن أفراد عائلته، وهو موضوع آخر ناقشه بشكل خاص مع مستشارين.

وتابع المصدر أن ترامب، الذي أصدر بالفعل دفعتين من العفو الشهر الماضي، اجتمع مع المستشارين يوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة بأكثر من 100 عفو وتخفيف أحكام.

وذكرت شبكة CNN أنه من المتوقع أن يكون الدكتور سالومون ميلجن، طبيب العيون البارز من بالم بيتش المسجون بعد إدانته في عشرات التهم المتعلقة بالاحتيال في مجال الرعاية الصحية، على قائمة العفو.

من جهته، قال مراسلنا في واشنطن، نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، إن قرارات العفو وتخفيف الأحكام ستشمل مجرمين من ذوي الياقات البيضاء ومغني راب وآخرين.

وقال المصدر إنه من المتوقع صدور قرارات الرأفة في آخر يوم لترامب في المنصب يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز + RT