الولايات المتحدة.. اعتقال مفوض نيو مكسيكو على خلفية اقتحام الكابيتول
Reuters
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أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتقال مفوض مقاطعة نيو مكسيكو في واشنطن على خلفية اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في الـ6 من الشهر الحالي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ألقت القبض على مفوض مقاطعة نيو مكسيكو كوي جريفين، الذي كان تعهد بالسفر إلى واشنطن مدججا بالأسلحة النارية احتجاجا على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأشارت إلى أن جريفين مؤسس مجموعة تسمى "رعاة البقر من أجل ترامب"، تم اعتقاله اليوم الأحد في واشنطن بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.
المصدر: "رويترز"