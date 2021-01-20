مرشح بايدن لوزارة الدفاع: إيران تمثل تهديدا لحلفاء أمريكا وقواتها في الشرق الأوسط

قال لويد أوستن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لوزارة الدفاع، إن إيران تمثل تهديدا لحلفاء بلاده في المنطقة وللقوات الأمريكية المرابطة هناك.

وقال أوستن خلال جلسة الاستماع لمناقشة التصديق على تعيينه: "لا تزال إيران عنصرا مزعزعا للاستقرار في المنطقة".

وأضاف أنه "إذا حصلت إيران على قدرة نووية في أي وقت سيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة في المنطقة أكثر صعوبة".

المصدر: رويترز