 
مباشر

بومبيو: الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد المسلمين ويجب محاسبتها

أخبار العالم

بومبيو: الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد المسلمين ويجب محاسبتها
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plcz

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الصين ترتكب "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ"، تستهدف مسلمي الأيغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى.

وفي تغريدة له على "تويتر" كتب بومبيو: "هذه الأعمال إهانة للشعب الصيني وللأمم المتحضرة في كل مكان".

وأضاف: "يجب محاسبة جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني".

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا