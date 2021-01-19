ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز المليونين ودعوات لتشديد الإغلاق

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، إنه يتعين على ألمانيا تمديد إجراءات الإغلاق وتشديدها لخفض أعداد المصابين بكورونا بشكل أسرع، بينما تجاوز عدد الإصابات المليونين في البلاد.

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وأضاف شولتز "أنا أعتبر أن التمديد والتدابير الدقيقة ضرورية لزيادة فعالية الإجراءات الحالية"، مضيفا أنه "ينبغي النظر في القواعد الأكثر صرامة للعمل من المنزل للحد من التنقل والاتصالات الاجتماعية".

ومن المتوقع أن تناقش المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء الوزراء الـ16 المزيد من القيود اليوم الثلاثاء لإبطاء انتشار أنواع جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أفاد معهد روبرت كوخ، بأن ألمانيا سجلت في آخر 24 ساعة 11،369 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2052028، بينما سجلت 989 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد وفيات كورونا في ألمانيا 47622.

المصدر: رويترز