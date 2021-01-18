رويترز: ترامب بصدد رفع معظم قيود السفر

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم رفع حظر دخول الأراضي الأمريكية المفروض على المواطنين غير الأمريكيين القادمين من بعض الدول.

وحسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم يتم ذكر اسميهما، فإن الحظر سيرفع عن القادمين من البرازيل وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية اعتبارا من 26 يناير الجاري.

وسيتم ذلك في يوم واحد مع بدء سريان متطلبات جديدة لدخول الأراضي الأمريكية، متعلقة باختبارات فيروس كورونا لدى المسافرين.

وكانت "رويترز" قد أفادت في نوفمبر الماضي بأن الإدارة الأمريكية تدرس رفع القيود عن السفر، التي تم فرضها مطلع العام الماضي على خلفية جائحة فيروس كورونا، بعد الحصول على موافقة فريق العمل المكلف بمكافحة الجائحة ومسؤولي الصحة العامة.

المصدر: رويترز