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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لحماية بلاده من أنظمة الطائرات الصينية المسيرة

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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لحماية بلاده من أنظمة الطائرات الصينية المسيرة
Reuters
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب
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وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الأمريكية بإزالة بعض أنظمة الطائرات بدون طيار صينية الصنع من أساطيل الحكومة من هذه الطائرات.

ووجه ترامب جميع الوكالات الأمريكية بتحديد المخاطر الأمنية التي يشكلها أسطول الطائرات بدون طيار الحكومي الحالي من الطائرات بدون طيار التي بنتها الشركات الصينية أو من قبل دول أخرى تندرج بين منافسي الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة SZ DJI Technology Co الصينية، أكبر شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار في العالم، إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة الأمريكية، إلى جانب عشرات الشركات الصينية الأخرى.

المصدر: وكالات

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