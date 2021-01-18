فريق بايدن يبقي على السفير الأمريكي لدى موسكو مؤقتا
Globallookpress Nikolay Gyngazov
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طلب الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن من السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان البقاء مؤقتا في منصبه لحين تسلم الإدارة الجديدة صلاحياتها.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، أن "بايدن يخطط للإبقاء على سوليفان في منصبه حتى يجد بديلا له، حيث يعتبر هذا المنصب مهما جدا بحيث لا يترك شاغرا".
وتشير الوكالة، أيضا إلى أن "السلطات الأمريكية غالبا ما تغير سفراءها بعد وصول الإدارة الجديدة إلى السلطة".
المصدر: "رويترز" + "بلومبيرغ"