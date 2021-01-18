سناتور روسي: خطة بايدن لمحاربة روسيا ستستند إلى أوكرانيا

توقع السناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن يستخدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أوكرانيا إلى حد كبير في سياسته ضد روسيا.

وقال بوشكوف في مقابلة مع موقع "أوكرانيا.رو"، إن "واشنطن لن تنأى بنفسها عن أوكرانيا، التي يمكن أن تصبح أحد الاتجاهات الرئيسية للأنشطة المناهضة لروسيا في إدارة بايدن".

وأضاف: "بايدن سيستخدم أوكرانيا كإحدى الأوراق الرابحة للولايات المتحدة ضد روسيا، وعلى وجه الخصوص، سيتم تكثيف التعاون العسكري بين واشنطن وكييف، أي زيادة الدعم الأمريكي للقوات الأوكرانية".

وأشار إلى أنه "لن يفاجأ إذا استعدت إدارة بايدن لظهور قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الأوكرانية، وأن الرئيس فلاديمير زيلينسكي تحدث في وقت سابق عن بناء قاعدتين عسكريتين في أوكرانيا على البحر الأسود وبحر آزوف".

وقال: "بالنظر إلى أن الأوكرانيين ليس لديهم المال لبناء قواعد عسكرية أو أي شيء آخر، أعتقد أن هذا سيتم تمويله من الخارج، والولايات المتحدة مرشح واضح لتمويل بناء مثل هذه القواعد في أوكرانيا".

وشدد بوشكوف أيضا على أن "واشنطن يمكن أن تتحرك لتزويد كييف بأسلحة دفاعية وهجومية".

المصدر: "نوفوستي"