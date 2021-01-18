وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة: سنجري فحصا أمنيا لعناصر الحرس الوطني في واشنطن

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إن البنتاغون سيقوم بإجراء فحص أمني لعناصر الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة واشنطن.

وأضاف ميلر: "لا توجد لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد داخلي غير أننا لا ندخر جهدا من أجل تأمين العاصمة"، وفقا لموقع "ميراج" الأمريكي.

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وفي الوقت نفسه قام البنتاغون بنشر 750 جنديا لتأمين حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق اليوم تسبب حريق اندلع في تجمع للمشردين بالقرب من مبنى الكابيتول بإغلاقه بشكل مؤقت وتعليق بروفة مراسم تنصيب جو بايدن.

وقال المسؤولون إن الحريق أدى إلى إجلاء بعض المشاركين في البروفة وإغلاق مبنى الكابيتول، فيما سارع رجال الإطفاء إلى إخماده.

وكان موظفو الكابيتول تلقوا رسالة مفادها أن "جميع المباني داخل مجمع الكابيتول تحت تهديد أمني خارجي، لا يسمح بالدخول أو الخروج ويجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية"، كما أخلي الموقع الذي يتم فيه التحضير لحفل تنصيب جو بايدن.

المصدر: وكالات